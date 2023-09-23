США вимагають від Польщі ясності щодо підтримки України після суперечки - Bloomberg

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Чиновник заявив, що Польща, як і раніше, віддана підтримці України, але точна позиція країни незрозуміла.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив раніше цього тижня, що країна припинила постачання зброї в Україну, загострюючи суперечку зі своїм східним сусідом.

"Хоча пізніше обидві сторони закликали до ослаблення напруженості, ця широко публічна суперечка раптово поставила під сумнів єдність, що визначала відносини сусідів. Суперечка, що розпочалася через постачання українського зерна, які стали політичною відповідальністю для Польщі, ризикувала підірвати європейську солідарність з Україною проти російського вторгнення", - пише видання.

Проте, як зазначено, американський чиновник заявив, що "розбіжності між союзниками ще не призвели до появи тріщин у єдності коаліції, яка підтримує Україну, і ці зусилля, за словами чиновника, імовірно, розтягнуться на кілька років".

За словами європейського дипломата, польські дипломати приватно запевнили іноземних колег, що "військова підтримка України продовжуватиметься, хоча й у менших масштабах". Ця людина сказала, що втрата підтримки Польщі може виявитися шкідливою для військових зусиль України, оскільки це ризикує підірвати єдність НАТО, зазначає видання.

Доповнення

20 вересня в канцелярії прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького заявили, що більше не передають зброю Україні, тому що зараз озброюють Польщу.

Це сталося після того, як Польща поряд із двома іншими державами оголосила про запроваджені на рівні країни обмеження на імпорт українського зерна після того, як Європейська комісія вирішила не подовжувати заборону імпорту до п'яти країн-членів ЄС. Суперечка загострилася після того, як Україна подала скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) з приводу заборон.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова прем'єра Моравецького про зброю для України неправильно зрозуміли.

Дуда також зазначив, що особисто зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським "щойно буде можливість".