Слова прем'єра Моравецького про зброю для України неправильно зрозуміли - Дуда

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У четвер Дуда заявив, що Моравецький не мав на увазі повне припинення постачання зброї.

«Слова Моравецького були інтерпретовані найгіршим чином. На мою думку, прем'єр-міністр мав на увазі, що ми не передаватимемо Україні нову зброю, яку ми зараз купуємо для модернізації польської армії», — сказав Дуда польській телекомпанії TVN24.

Нагадаємо

У Канцелярії прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького заявили, що Україна більше не отримає ніякого озброєння від Польщі.