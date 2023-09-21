Слова прем'єра Моравецького про зброю для України неправильно зрозуміли - Дуда
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував слова прем'єр-міністра країни Матеуша Моравецького про припинення постачання зброї Україні та зазначив, що їх неправильно зрозуміли. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.
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У четвер Дуда заявив, що Моравецький не мав на увазі повне припинення постачання зброї.
«Слова Моравецького були інтерпретовані найгіршим чином. На мою думку, прем'єр-міністр мав на увазі, що ми не передаватимемо Україні нову зброю, яку ми зараз купуємо для модернізації польської армії», — сказав Дуда польській телекомпанії TVN24.
Нагадаємо
У Канцелярії прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького заявили, що Україна більше не отримає ніякого озброєння від Польщі.