Польща придбає майже 100 ударних гелікоптерів Apache
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак уклав угоду з компанією Lockheed Martin, яка передбачає закупівлю 96 ударних військових гелікоптерів Apache. Про це оборонне відомство Польщі написало у Х/Twitter, передає УНН.
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"Незабаром Польща матиме 96 Apache. Це буде найбільший парк цих вертольотів за межами США", — заявив Блащак.
Деталі
Угода, яку було укладено між Польщею та Lockheed Martin, передбачає закупівлю вертольотів Apache, а також створення центру їхнього обслуговування на базі заводу WZL-1 у польському місті Бидгощ на півночі країни.
Міністр оборони додав, що перші американські гелікоптери очікуються у Війську Польщі вже у наступному році.
Доповнення
США вимагають від Польщі роз'яснень з приводу її підтримки України після того, як польські офіційні особи припустили, що країна, ключовий союзник, може припинити військову допомогу країні.
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