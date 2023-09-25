"Маємо контролювати свої емоції": президент Польщі Дуда зробив нову заяву про зброю для України

Цитата

"Я зовсім інакше інтерпретував заяву прем'єр-міністра. Можливо, тому, що я нещодавно з ним розмовляв, зокрема про передачу обладнання в Україну. Ми обидва сказали, що про відправку якоїсь нової техніки, яку ми зараз закуповуємо, такої як артилерійські гаубиці К2 чи танки К9, не може бути й мови. Ця техніка має послужити посиленню польської армії. Ми не витрачаємо мільярди, щоб їх раптом віддати", - сказав президент Польщі.

"Але це не означає, що ми взагалі не передаватимемо зброю Україні. Коли старе обладнання замінюють на сучасне, я не бачу проблеми відправити її українцям. Не слід робити надто далекосяжних висновків. Ми маємо контролювати свої емоції, бо давайте пам'ятати, хто найбільше виграє, якщо Польща та Україна розійдуться. Наслідки можуть бути трагічними", - сказав Дуда.

Доповнення

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив минулого тижня, що країна більше не передає зброю Україні, тому що зараз озброюють Польщу.

Це загострило суперечку між країнами, яка виникла на тлі введення Польщею ембарго на рівні країни на українське збіжжя після відмови Єврокомісії подовжувати заборону імпорту до п'яти країн-членів ЄС.