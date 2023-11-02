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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Польша: представитель коалиции Туска уверяет, что новое правительство сохранит оборонные контракты

Киев • УНН

 • 173444 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Польский политик Томаш Симоняк, высокопоставленный член объединения "Гражданская коалиция" под руководством Дональда Туска, главного кандидата на кресло премьер-министра Польши от трех оппозиционных партий, заявил, что сформированное правительство не планирует пересматривать военные обязательства и контракты на закупку оружия. Об этом пишет издание Politico, передает УНН.

Польша: представитель коалиции Туска уверяет, что новое правительство сохранит оборонные контракты

Цитата

"Мы не намерены разрывать ни одно соглашение. Мы не хотим, чтобы наши союзники считали нас непредсказуемыми", - сказал вице-председатель оппозиционной коалиции "Гражданская платформа" и бывший министр обороны Польши Томаш Симоняк.

Детали

Согласно материалу Politico, позицию Симоняка поддерживают и другие партии, которые могут войти в правящую коалицию, хотя пока нет заявления Дональда Туска по вопросам обороны.

"Мы проголосовали за увеличение расходов на вооружение, и мы сказали во время кампании, что будем поддерживать все контракты на вооружение, которые мы начали. Мы не будем ничего ликвидировать и приостанавливать», - сказал польскому государственному телевидению Стефан Краевский, депутат от политсилы «Третий путь».

Как пишет издание, Варшава и в дальнейшем будет оставаться близким военным союзником Украины, ключевой частью альянса НАТО и региональным партнером Соединенных Штатов.

При этом, цитируя экс-главу Минобороны Польши, Politico отделяет позицию политика по увеличению численности Вооруженных сил Польши. По мнению Симоняка, это увеличение является "нереалистичным", - он отметил, что "новой целью должно быть доведение численности армии до 220 тыс. человек, а ее основой будут 150 тыс. профессиональных военнослужащих".

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