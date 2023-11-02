Польща: представник коаліції Туска запевняє, що новий уряд збереже оборонні контракти
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Польський політик Томаш Симоняк, високопоставлений член об’єднання "Громадянська коаліція" під керівництвом Дональда Туска, головного кандидата на крісло прем’єр-міністра Польщі від трьох опозиційних партій, заявив, що сформований уряд не планує переглядати військові зобов'язання і контракти на закупівлю зброї. Про це пише видання Politico, передає УНН.
Цитата
"Ми не маємо наміру розривати жодну угоду. Ми не хочемо, щоб наші союзники вважали нас непередбачуваними", - сказав віцеголова опозиційної коаліції "Громадянська платформа" і колишній міністр оборони Польщі Томаш Симоняк.
Деталі
Згідно з матеріалом Politico, позицію Симоняка підтримують й інші партії, які можуть увійти до правлячої коаліції, хоча поки що немає заяви Дональда Туска щодо питань оборони.
"Ми проголосували за збільшення витрат на озброєння, і ми сказали під час кампанії, що будемо підтримувати всі контракти на озброєння, які ми розпочали. Ми не будемо нічого ліквідовувати і призупиняти», - сказав польському державному телебаченню Стефан Краєвський, депутат від політсили «Третій шлях».
Як пише видання, Варшава й надалі залишатиметься близьким військовим союзником України, ключовою частиною альянсу НАТО та регіональним партнером Сполучених Штатів.
При цьому, цитуючи ексочільника Міноборони Польщі, Politico відокремлює позицію політика щодо збільшення чисельності Збройних сил Польщі. На думку Симоняка, це збільшення є "нереалістичним", - він зазначив, що "новою метою має бути доведення чисельності армії до 220 тис. осіб, а її основою будуть 150 тис. професійних військовослужбовців".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Група республіканців надіслала Байдену прохання про ракети більшої дальності для України