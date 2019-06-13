Польша планирует закупить новые американские истребители F-35
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Польша планирует закупить новые американские истребители F-35, передает УНН со ссылкой CNN.
Сообщается, что президент США Дональд Трамп и президент Польши Дуда в Белом доме подписали вчера новое соглашение в оборонной сфере о размещении еще 1000 американских войск в Польше на ротационной основе.
Трамп отметил подписание соглашения и визит Дуди редким военным шоу: полет истребителя F-35 над Белым домом.
Отмечается, что в настоящее время Польша также принимает меры для приобретения в США новых F-35.
Напомним, президенты США и Польши договорились о расширении военного сотрудничества.