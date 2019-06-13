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Польща планує закупити нові американські винищувачі F-35

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Польща планує закупити нові американські винищувачі F-35, передає УНН з посиланням CNN.

Польща планує закупити нові американські винищувачі F-35

Повідомляється, що президент США Дональд Трамп і президент Польщі Анджей Дуда у Білому домі підписали вчора нову угоду в оборонній сфері про розміщення ще 1000 американських військ у Польщі на ротаційній основі.

Трамп відзначив підписання угоди і візит Дуди рідкісним військовим шоу: політ винищувача F-35 над Білим домом.

Зазначається, що наразі Польща також вживає заходів для придбання у США нових F-35.

Нагадаємо, президенти США і Польщі домовилися про розширення військового співробітництва.

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