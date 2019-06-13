Польща планує закупити нові американські винищувачі F-35
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Польща планує закупити нові американські винищувачі F-35, передає УНН з посиланням CNN.
Повідомляється, що президент США Дональд Трамп і президент Польщі Анджей Дуда у Білому домі підписали вчора нову угоду в оборонній сфері про розміщення ще 1000 американських військ у Польщі на ротаційній основі.
Трамп відзначив підписання угоди і візит Дуди рідкісним військовим шоу: політ винищувача F-35 над Білим домом.
Зазначається, що наразі Польща також вживає заходів для придбання у США нових F-35.
Нагадаємо, президенти США і Польщі домовилися про розширення військового співробітництва.