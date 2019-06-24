Польша планирует восстановить часть ставки Гитлера "Волчье логово"

“Уже в текущем туристическом сезоне мы хотим реконструировать помещение, в котором в 1944 году покушались на Гитлера. Нам бы хотелось восстановить внутреннюю обстановку как можно точнее”, — цитирует Польское агентство печати слова представителя местного лесничества Зенона Петровича.

Согласно проекту, площадь строения составит 12 на 6 кв м. Помещение будет оборудовано так, как выглядело в те годы. Особое внимание обратят на комнату для совещаний. Она запечатлена на многих снимках. Там будет стол, за которым Гитлер обсуждал с офицерами военные планы, карты на стендах, лампы, печатные машинки, телефоны, шкафы. Планируется представить даже такие детали как кружка и пепельница. Будет и чемодан с “взрывным устройством”.

Справка: с 24 июня 1941 года главная ставка рейхсканцлера Wolfsschanze (“Волчье логово”) располагалась под Растенбургом (сейчас — город Кенштин в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши). Там принималось большинство важнейших решений о ведении военных действий. Гитлер принимал там своих союзников и военачальников.

В “Волчьем логове” были разработаны планы полного уничтожения Москвы и блокады Ленинграда. 1 августа 1944 года, узнав о начале восстания в Варшаве, Гитлер оттуда отдал приказал полностью разрушить город и уничтожить всех жителей.

Сейчас “Волчье логово” — одно из самых посещаемых туристами мест в польском регионе Мазурских озер. В прошлом году интерес к нему проявили 70 тысяч туристов. Случаются дни, когда подземные бункеры приезжают посетить до 5 тысяч человек.

Напоминаем, в Польше поставили спектакль по книге Гитлера.