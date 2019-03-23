У Польщі поставили спектакль за книгою Гітлера
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У варшавському театрі “Повшехни” представили постановку за книгою “Майн Кампф” Адольфа Гітлера. Режисером виступив Якуб Скжіванек, який заявив, що виявив в цьому тексті “новий сенс”, повідомляє УНН з посиланням на видання Polska Times.
Актори повинні цитувати фрази з книги, називаючи слов’ян, включаючи самих поляків, людьми третього сорту. Скжіванек підкреслює, що не схвалює нацизм і зміст “Майн Кампф”, але хоче розібратися, чому після всіх жахів Другої світової війни ці ідеї все ще знаходять прихильників.
“Мене також здивувало те, як легко було отримати доступ до цього тексту. Я просто ввів в пошуковику „Майн Капф“ і побачив тонни перекладів. Нацистські ідеї часто завантажуються під виглядом історичних або освітніх файлів”, — розповідає режисер.
П’єсу підготували як частину святкування Антифашистського року в Польщі. На спектакль зможуть потрапити тільки дорослі глядачі.
Нагадуємо, п’ять картин, які приписують Адольфу Гітлеру, не змогли знайти покупців на аукціоні, що відбувся в суботу на тлі гніву через розпродаж нацистських пам’ятних речей.