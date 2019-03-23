В Польше поставили спектакль по книге Гитлера

Актеры должны цитировать фразы из книги, называя славян, включая самих поляков, людьми третьего сорта. Скживанек подчеркивает, что не одобряет нацизм и содержание “Майн Кампф”, но хочет разобраться, почему после всех ужасов Второй мировой войны эти идеи всё ещё находят сторонников.

“Меня также удивило то, как легко было получить доступ к этому тексту. Я просто ввел в поисковике „Майн Капф“ и увидел тонны переводов. Нацистские идеи часто загружаются под видом исторических или образовательных файлов”, — рассказывает режиссер.

Пьесу подготовили как часть празднования Антифашистского года в Польше. На спектакль смогут попасть только взрослые зрители.

Напоминаем, пять картин, которые приписывают Адольфу Гитлеру, не смогли найти покупателей на аукционе, который состоялся в субботу на фоне гнева через распродажа нацистских памятных вещей.