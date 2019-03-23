В Польше поставили спектакль по книге Гитлера
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В варшавском театре “Повшехны” представили постановку по книге “Майн Кампф” Адольфа Гитлера. Режиссером выступил Якуб Скживанек, который заявил, что обнаружил в этом тексте “новый смысл”, сообщает УНН со ссылкой на издание Polska Times.
Актеры должны цитировать фразы из книги, называя славян, включая самих поляков, людьми третьего сорта. Скживанек подчеркивает, что не одобряет нацизм и содержание “Майн Кампф”, но хочет разобраться, почему после всех ужасов Второй мировой войны эти идеи всё ещё находят сторонников.
“Меня также удивило то, как легко было получить доступ к этому тексту. Я просто ввел в поисковике „Майн Капф“ и увидел тонны переводов. Нацистские идеи часто загружаются под видом исторических или образовательных файлов”, — рассказывает режиссер.
Пьесу подготовили как часть празднования Антифашистского года в Польше. На спектакль смогут попасть только взрослые зрители.
Напоминаем, пять картин, которые приписывают Адольфу Гитлеру, не смогли найти покупателей на аукционе, который состоялся в субботу на фоне гнева через распродажа нацистских памятных вещей.