Картини Гітлера не продаються на аукціоні в Нюрнберзі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. П'ять картин, приписуваних Адольфу Гітлеру, не змогли знайти покупців на аукціоні, що відбувся в суботу на тлі гніву через розпродаж нацистських пам'ятних речей. Про це повідомляє УНН із посиланням на AFP.
Вважалося, що високі стартові ціни від 19 тисяч до 45 тисяч євро (від 21 тисяч до 50 тисяч доларів США) і підозри в достовірності творів мистецтва — відлякали потенційних покупців.
Аукціонний будинок Weidler не став коментувати причини невдачі, але сказав, що картини можуть бути продані пізніше.
Мер Нюрнберга Ульріх Малі раніше засудив продаж як “несмак”.
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Серед предметів, які не вдалося продати, були вид на гірське озеро і картина з плетеним кріслом з символом свастики, який ймовірно належав покійному нацистському диктатору.
Аукціонний будинок Weidler провів “спеціальний розпродаж” в Нюрнберзі, місті, в якому в 1945 році судили нацистських злочинців.
За кілька днів до продажу кілька творів мистецтва були відкликані за підозрою, що вони були підробками.
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Продаж творів мистецтва Гітлером — що якийсь час намагався заробляти на життя як художник у своїй рідній Австрії — регулярно викликає обурення, тому що колекціонери готові платити високі ціни за мистецтво, пов’язане з нацистським минулим країни.
“Існує давня традиція цієї торгівлі релігійними предметами, пов’язаними з нацизмом”, — сказав Стефан Клінген з Центрального інституту історії мистецтв в Мюнхені.
Як повідомляв УНН, раніше у 2015 році американський аукціонний дім Nate D. Sanders зняв з торгів акварельний малюнок Адольфа Гітлера.