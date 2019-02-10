Картини Гітлера не продаються на аукціоні в Нюрнберзі

Вважалося, що високі стартові ціни від 19 тисяч до 45 тисяч євро (від 21 тисяч до 50 тисяч доларів США) і підозри в достовірності творів мистецтва — відлякали потенційних покупців.

Аукціонний будинок Weidler не став коментувати причини невдачі, але сказав, що картини можуть бути продані пізніше.

Мер Нюрнберга Ульріх Малі раніше засудив продаж як “несмак”.

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Серед предметів, які не вдалося продати, були вид на гірське озеро і картина з плетеним кріслом з символом свастики, який ймовірно належав покійному нацистському диктатору.

Аукціонний будинок Weidler провів “спеціальний розпродаж” в Нюрнберзі, місті, в якому в 1945 році судили нацистських злочинців.

За кілька днів до продажу кілька творів мистецтва були відкликані за підозрою, що вони були підробками.

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Продаж творів мистецтва Гітлером — що якийсь час намагався заробляти на життя як художник у своїй рідній Австрії — регулярно викликає обурення, тому що колекціонери готові платити високі ціни за мистецтво, пов’язане з нацистським минулим країни.

“Існує давня традиція цієї торгівлі релігійними предметами, пов’язаними з нацизмом”, — сказав Стефан Клінген з Центрального інституту історії мистецтв в Мюнхені.

Як повідомляв УНН, раніше у 2015 році американський аукціонний дім Nate D. Sanders зняв з торгів акварельний малюнок Адольфа Гітлера.