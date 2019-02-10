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Картины "Гитлера" не продаются на аукционе в Нюрнберге

Картины "Гитлера" не продаются на аукционе в Нюрнберге

Киев  •  УНН

 • 12299 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Пять картин, приписываемых Адольфу Гитлеру, не смогли найти покупателей на аукционе, который состоялся в субботу на фоне гнева из-за распродаже нацистских памятных вещей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Считалось, что высокие стартовые цены от 19 тысяч до 45 тысяч евро (от 21 тысяч до 50 тысяч долларов США) и подозрения в подлинности произведений искусства — отпугнули потенциальных покупателей.

Аукционный дом Weidler не стал комментировать причины неудачи, но сказал, что картины могут быть проданы позже.

Мэр Нюрнберга Ульрих Мали ранее осудил продажу как “безвкусицу”.

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Среди предметов, которые не удалось продать, были вид на горное озеро и картина с плетеным креслом с символом свастики, который предположительно принадлежал покойному нацистскому диктатору.

Аукционный дом Weidler провел “специальную распродажу” в Нюрнберге, городе, в котором в 1945 году судили нацистских преступников.

За несколько дней до продажи несколько произведений искусства были отозваны по подозрению, что они были подделками.

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Продажа предполагаемых произведений искусства Гитлером — который некоторое время пытался зарабатывать на жизнь как художник в своей родной Австрии — регулярно вызывает возмущение, потому что коллекционеры готовы платить высокие цены за искусство, связанное с нацистским прошлым страны.

“Существует давняя традиция этой торговли религиозными предметами, связанными с нацизмом”, — сказал Стефан Клинген из Центрального института истории искусств в Мюнхене.

Как сообщал УНН, ранее в 2015 году американский аукционный дом Nate D. Sanders снял с торгов акварельный рисунок Адольфа Гитлера.

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