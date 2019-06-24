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Польща планує відбудувати частину ставки Гітлера "Вовче лігво"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Державне лісництво Польщі підготувало проект відновлення дерев’яного будинку, в якому 75 років тому було скоєно невдалий замах на Адольфа Гітлера, пише УНН з посиланням на польські ЗМІ, зокрема публікацію місцевого видання Onet Podróże.

Польща планує відбудувати частину ставки Гітлера "Вовче лігво"

“Уже в поточному туристичному сезоні ми хочемо реконструювати приміщення, в якому в 1944 році здійснювали замах на Гітлера. Нам би хотілося відновити внутрішню обстановку якомога точніше”, — цитує Польське агентство друку слова представника місцевого лісництва Зенона Петровіча.

Згідно з проектом, площа будови складе 12 на 6 кв м. Приміщення буде обладнано так, як виглядало в ті роки. Особливу увагу звернуть на кімнату для нарад. Вона відображена на багатьох знімках. Там буде стіл, за яким Гітлер обговорював з офіцерами військові плани, карти на стендах, лампи, друкарські машинки, телефони, шафи. Планується представити навіть такі деталі як кружка і попільничка. Буде і валіза з “вибуховим пристроєм”.

Довідка: з 24 червня 1941 року головна ставка рейхсканцлера Wolfsschanze (“Вовче лігво”) розташовувалася під Растенбургом (зараз — місто Кенштін в Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі). Там приймалося більшість найважливіших рішень про ведення військових дій. Гітлер приймав там своїх союзників і воєначальників.

В “Вовчому лігві” були розроблені плани повного знищення Москви і блокади Ленінграда. 1 серпня 1944 року, дізнавшись про початок повстання у Варшаві, Гітлер звідти віддав наказав повністю зруйнувати місто і знищити всіх жителів.

Зараз “Вовче лігво” — одне з найбільш відвідуваних туристами місць у польському регіоні Мазурських озер. У минулому році інтерес до нього проявили 70 тисяч туристів. Трапляються дні, коли підземні бункери приїжджають відвідати до 5 тисяч осіб.

Нагадуємо, у Польщі поставили спектакль за книгою Гітлера.

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