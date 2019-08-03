Польша поддержала выход США из ракетного договора с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Польша поддерживает решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), возлагая ответственность за его прекращения на Россию. Об этом МИД Польши написал в Тwitter, сообщает УНН.
"Польша вместе с союзниками полностью поддерживает решение США о выходе из договора ДРСМД. Это понятная реакция на нарушение договора со стороны России", - говорится в заявлении МИД Польши.
Как отметило польское внешнеполитическое ведомство, именно на России лежит полная ответственность за прекращение действия договора.
"Отсутствие готовности России соблюдать ДРСМД не оставило США никакого выбора", - констатировал МИД Польши.
Варшава полностью поддерживает действия НАТО и США по обеспечению надежной и результативной политики отпугивания и защиты в ответ на угрозы, создаваемые со стороны России.
Напомним, Трамп сообщил о переговорах с Путиным и Китаем о новом ядерном соглашении.