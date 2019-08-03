Польща підтримала вихід США з ракетного договору з Росією

ukru
22 березня, 04:30 • 64417 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 141166 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 162930 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 151615 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 228301 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 158698 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 195614 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 181261 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130971 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173795 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
2.1 м/с
22 %
755 мм
Переважно ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Тепло повернулося: синоптики дали прогноз на сьогодні

Тепло повернулося: синоптики дали прогноз на сьогодні

22 березня, 04:57 • 28194 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

22 березня, 06:13 • 80393 перегляди
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

22 березня, 06:54 • 52323 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 22509 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

10:49 • 27288 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 147367 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 228305 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 195617 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 181264 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 148562 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 121 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 2886 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

10:28 • 14836 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

09:57 • 9600 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 22509 перегляди
Актуальне
Польща підтримала вихід США з ракетного договору з Росією

Польща підтримала вихід США з ракетного договору з Росією

Київ • УНН

 • 8793 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Польща підтримує рішення США про вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), покладаючи відповідальність за його припинення на Росію. Про це МЗС Польщі написало у Тwitter, повідомляє УНН.

“Польща разом із союзниками повністю підтримує рішення США про вихід з договору ДРСМД. Це зрозуміла реакція на порушення договору з боку Росії”, - йдеться в заяві МЗС Польщі.

Як наголосило польське зовнішньополітичне відомство, саме на Росії лежить повна відповідальність за припинення дії договору.

“Відсутність готовності Росії дотримуватися ДРСМД не залишило США жодного вибору”, - констатувало МЗС Польщі.

Варшава повністю підтримує дії НАТО та США щодо забезпечення надійної і результативної політики відлякування і захисту у відповідь на загрози, які створюються з боку Росії.

Нагадаємо, Трамп повідомив про переговори з Росією і Китаєм про нову ядерну угоду.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,232.40
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,995.33