Польща підтримала вихід США з ракетного договору з Росією

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Польща підтримує рішення США про вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), покладаючи відповідальність за його припинення на Росію. Про це МЗС Польщі написало у Тwitter, повідомляє УНН.