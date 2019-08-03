Польща підтримала вихід США з ракетного договору з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Польща підтримує рішення США про вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), покладаючи відповідальність за його припинення на Росію. Про це МЗС Польщі написало у Тwitter, повідомляє УНН.
“Польща разом із союзниками повністю підтримує рішення США про вихід з договору ДРСМД. Це зрозуміла реакція на порушення договору з боку Росії”, - йдеться в заяві МЗС Польщі.
Як наголосило польське зовнішньополітичне відомство, саме на Росії лежить повна відповідальність за припинення дії договору.
“Відсутність готовності Росії дотримуватися ДРСМД не залишило США жодного вибору”, - констатувало МЗС Польщі.
Варшава повністю підтримує дії НАТО та США щодо забезпечення надійної і результативної політики відлякування і захисту у відповідь на загрози, які створюються з боку Росії.
Нагадаємо, Трамп повідомив про переговори з Росією і Китаєм про нову ядерну угоду.