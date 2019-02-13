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Польша подписала соглашение с США о поставках артиллерийской системы

Польша подписала соглашение с США о поставках артиллерийской системы

Киев  •  УНН

 • 5148 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Польша и США подписали соглашение о поставках ракетных артиллерийских мобильных систем HIMARS. Об этом сообщает Польское радио, передаёт УНН.

Договор с заказом на сумму 414 млн долларов состоит из 20 пусковых установок с боеприпасами и сопутствующим оборудованием. Поставка будет осуществляться до 2023 года. Торжественное подписание документа состоялось на территории 1-й Базы транспортной авиации в Варшаве.

"Благодаря американской ракетной артиллерийской системе повышенной мобильности Польша будет безопасной", - заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

HIMARS, то есть High Mobility Artillery Rocket System - это высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначенная для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортёров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки. Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность - 300 км.

Ранее УНН сообщал, что Польша закупит у США ракетную артиллерийскую систему на 400 млн долларов.

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