Польша подписала соглашение с США о поставках артиллерийской системы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Польша и США подписали соглашение о поставках ракетных артиллерийских мобильных систем HIMARS. Об этом сообщает Польское радио, передаёт УНН.
Договор с заказом на сумму 414 млн долларов состоит из 20 пусковых установок с боеприпасами и сопутствующим оборудованием. Поставка будет осуществляться до 2023 года. Торжественное подписание документа состоялось на территории 1-й Базы транспортной авиации в Варшаве.
"Благодаря американской ракетной артиллерийской системе повышенной мобильности Польша будет безопасной", - заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
HIMARS, то есть High Mobility Artillery Rocket System - это высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначенная для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортёров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки. Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность - 300 км.
Ранее УНН сообщал, что Польша закупит у США ракетную артиллерийскую систему на 400 млн долларов.