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Польща підписала угоду з США про постачання артилерійської системи

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Польща і Сполучені Штати підписали угоду про постачання ракетних артилерійських мобільних систем HIMARS. Про це повідомляє Польське Радіо, передає УНН.

Угода з замовленням на суму 414 млн доларів складається з 20 пускових установок з боєприпасами та супутнім обладнанням. Постачання здійснюватиметься до 2023 року. Урочисте підписання документа відбулося на території 1-ї Бази транспортної авіації у Варшаві.

"Завдяки американській ракетній артилерійській системі підвищеної мобільності Польща буде безпечною", – заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

HIMARS, тобто High Mobility Artillery Rocket System - це високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки. Система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами. Максимальна дальність - 300 км.

Раніше УНН повідомляв, що Польща закупить у США  ракетну артилерійську систему на 400 млн доларів.

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