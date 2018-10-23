Польша креативно подходит к путям укрепления давления на Россию - Климкин

"Очень благодарен Яцеку (Чапутовичу) за то, что Польша подхватила нашу эстафету в Совете Безопасности ООН, и сейчас именно Польша уделяет особое внимание тому, чтобы вообще весь круг вопросов, связанных с российской агрессией в отношении Украины, постоянно был на повестке дня Совета безопасности", - сказал он.

Министр выразил благодарность польской стороне за то, что она "креативно подходит к тому, каким образом укрепить давление на Россию, какие новые форматы мы можем использовать для того, чтобы увеличить солидарное давление на Россию".

"Польша помогает нам в продвижении реальной, а не фейковой, как это предлагает Россия, миротворческой операции на Донбассе, которая должна иметь международную администрацию, полицейский компонент и, в частности, дать тем, кто страдает от российской оккупации, шанс на нормальную жизнь", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, Климкин начал визит в Польшу по чествованию бойцов армии УНР.