Польша креативно подходит к путям укрепления давления на Россию - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Польша креативно подходит к тому, каким образом укрепить международное давление на Россию. Об этом на совместной пресс-конференции министров иностранных дел Украины и Польши заявил глава украинского МИД Павел Климкин, передает корреспондент УНН.
"Очень благодарен Яцеку (Чапутовичу) за то, что Польша подхватила нашу эстафету в Совете Безопасности ООН, и сейчас именно Польша уделяет особое внимание тому, чтобы вообще весь круг вопросов, связанных с российской агрессией в отношении Украины, постоянно был на повестке дня Совета безопасности", - сказал он.
Министр выразил благодарность польской стороне за то, что она "креативно подходит к тому, каким образом укрепить давление на Россию, какие новые форматы мы можем использовать для того, чтобы увеличить солидарное давление на Россию".
"Польша помогает нам в продвижении реальной, а не фейковой, как это предлагает Россия, миротворческой операции на Донбассе, которая должна иметь международную администрацию, полицейский компонент и, в частности, дать тем, кто страдает от российской оккупации, шанс на нормальную жизнь", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, Климкин начал визит в Польшу по чествованию бойцов армии УНР.