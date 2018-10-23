Польща креативно підходить до шляхів зміцнення тиску на Росію - Клімкін

“Дуже вдячний Яцеку (Чапутовичу) за те, що Польща взяла нашу естафету у Раді Безпеки ООН, і зараз саме Польща надає особливої уваги тому, щоб взагалі все коло питань, пов’язаних з російською агресією щодо України, постійно було на порядку денному Ради Безпеки”, — сказав він.

Міністр висловив вдячність польській стороні за те, що вона “креативно підходить до того, яким чином зміцнити тиск на Росію, які нові формати ми можемо використати для того, щоб збільшити солідарний тиск на Росію”.

“Польща допомагає нам в просуванні реальної, а не фейкової, як це пропонує Росія, миротворчої операції на Донбасі, яка повинна мати міжнародну адміністрацію, поліцейський компонент і, зокрема, дати тим, хто страждає від російської окупації, шанс на нормальне життя”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, Клімкін розпочав візит до Польщі з вшанування бійців армії УНР.