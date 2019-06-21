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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Половина украинцев не верит в эффективность вакцин - исследование

Киев • УНН

 • 12233 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Половина украинцев не верит в то, что вакцины эффективны. Об этом свидетельствуют результаты исследования The Wellcome Trust, сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Половина украинцев не верит в эффективность вакцин - исследование

Согласно опросу, лишь 50% граждан Украины считают вакцины действенным средством предупреждения болезней. Этот показатель в Европе ниже только в Беларуси (46%) и Молдове (49%). Для сравнения, в России вакцинам доверяют 62% опрошенных.

Исследование имело глобальный характер, охватило более 140 000 человек из 140 стран мира.

Напомним, по данным Минздрава состоянию на конец мая, с начала года в Украине корью заболели более 50 000 человек, а от осложнений кори умерли 18 человек.

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