Половина украинцев не верит в эффективность вакцин - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Половина украинцев не верит в то, что вакцины эффективны. Об этом свидетельствуют результаты исследования The Wellcome Trust, сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Согласно опросу, лишь 50% граждан Украины считают вакцины действенным средством предупреждения болезней. Этот показатель в Европе ниже только в Беларуси (46%) и Молдове (49%). Для сравнения, в России вакцинам доверяют 62% опрошенных.
Исследование имело глобальный характер, охватило более 140 000 человек из 140 стран мира.
Напомним, по данным Минздрава состоянию на конец мая, с начала года в Украине корью заболели более 50 000 человек, а от осложнений кори умерли 18 человек.