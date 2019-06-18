З початку року від ускладнень кору померли 18 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. З початку року на кір захворіли 54 065 людини, а від ускладнень кору померли 18 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я України.
"З початку року (з 28 грудня 2018 року до 12 червня 2019 року) на кір захворіли 54 065 людини — 25 439 дорослих і 28 626 дітей, а від ускладнень кору померли 18 людей. Протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли більше 110 тис. людей, 39 з яких померли", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, протягом тижня на кір в Україні захворіли 967 людей.