С начала года от осложнений кори умерли 18 человек

"С начала года (с 28 декабря 2018 года до 12 июня 2019 года) корью заболели 54 065 человека - 25 439 взрослых и 28 626 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тыс. человек, 39 из которых умерли", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение недели корью в Украине заболели 967 человек.