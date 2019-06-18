С начала года от осложнений кори умерли 18 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. С начала года корью заболели 54 065 человека, а от осложнений кори умерли 18 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства охраны здоровья Украины.
"С начала года (с 28 декабря 2018 года до 12 июня 2019 года) корью заболели 54 065 человека - 25 439 взрослых и 28 626 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тыс. человек, 39 из которых умерли", - говорится в сообщении.
Напомним, в течение недели корью в Украине заболели 967 человек.