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За тиждень на кір в Україні захворіли 967 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Протягом 24 тижня, з 10 по 16 червня, на кір захворіли 967 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я України.

За тиждень на кір в Україні захворіли 967 людей

"За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 24-го тижня 2019 року на кір захворіли 967 людей — 436 дорослих і 531 дитина", - йдеться в повідомленні.

З 7 до 12 червня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Київський (110 хворих: 46 дорослих і 64 дитини), Харківській областях (97 хворих: 63 дорослих і 34 дитини) та місті Київ (87 хворих: 47 дорослих і 40 дітей).

Високі показники також зафіксували в Тернопільській (80 хворих: 23 дорослих і 57 дітей) та Львівській областях (64 хворих: 27 дорослих і 37 дітей).

Нагадаємо, з початку року на кір захворіли понад 53 тис. людей в Україні, а від ускладнень кору померли 18 людей.

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