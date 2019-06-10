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З початку спалаху кору в Україні померли 39 людей

З початку спалаху кору в Україні померли 39 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. З початку року на кір захворіли понад 53 тис. людей в Україні, а від ускладнень кору померли 18 людей. Загалом з початку спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли понад 110 тис. людей, 39 з яких померли. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

"За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 23-го тижня 2019 року на кір захворіли 1 133 людини - 505 дорослих і 628 дітей", - зазначили у центрі МОЗ.

Із 25 травня до 6 червня, як зазначається, найбільше нових випадків кору зареєстровано у:

  • Харківській області (156 хворих: 97 дорослих і 59 дітей),
  • місті Київ (100: 51 дорослий і 49 дітей),
  • Тернопільській області (89: 21 дорослий і 68 дітей),
  • Львівській області (84 хворих: 22 дорослих і 62 дитини),
  • Київській області (80: 40 дорослих і 40 дітей).

"З початку року (з 28 грудня 2018 року до 6 червня 2019 року) на кір захворіли 53 112 людини - 25 005 дорослих і 28 107 дітей, а від ускладнень кору померли 18 людей. Загалом з початку спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли більше 110 тис. людей, 39 з яких померли", - повідомили у ЦГЗ МОЗ.

Нагадаємо, Україна очолила антирейтинг ВООЗ щодо захворюваності на кір.

Українські Національні Новини

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