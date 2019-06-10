З початку спалаху кору в Україні померли 39 людей

КИЇВ. 10 червня. УНН. З початку року на кір захворіли понад 53 тис. людей в Україні, а від ускладнень кору померли 18 людей. Загалом з початку спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли понад 110 тис. людей, 39 з яких померли. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.