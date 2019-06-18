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За неделю корью в Украине заболели 967 человек

Киев • УНН

 • 7754 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В течение 24 недели, с 10 по 16 июня, корью заболели 967 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства охраны здоровья Украины.

За неделю корью в Украине заболели 967 человек

"По оперативным данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, в течение 24-й недели 2019 года корью заболели 967 человек - 436 взрослых и 531 ребенок", - говорится в сообщении.

С 7 по 12 июня больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киевский (110 больных: 46 взрослых и 64 ребенка), Харьковской областях (97 больных: 63 взрослых и 34 ребенка) и городе Киев (87 больных: 47 взрослых и 40 детей).

Высокие показатели также зафиксировали в Тернопольской (80 больных: 23 взрослых и 57 детей) и Львовской областях (64 больных: 27 взрослых и 37 детей).

Напомним, с начала года корью заболели более 53 тыс. человек в Украине, а от осложнений кори умерли 18 человек.

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