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15:57 • 9033 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13:47 • 42284 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13:40 • 74388 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 58224 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

10:29 • 63863 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 105949 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 128410 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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12 марта, 14:19 • 137053 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Половина оккупированной Ялты осталась без света - соцсети

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. В оккупированном Крыму половина Ялты осталась без света, передает УНН со ссылкой на "Крымский ветер".

Цитата

"Половина Ялты без света... Кто так напряг курортный город, неизвестно", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Удар по бухте Севастополя: в ГУР рассказали, что россия вряд ли сможет восстановить поврежденные подводную лодку и корабль

Ранее

13 сентября российские СМИ сообщили, что была совершена ночная атака на судоремонтный завод им. Орджоникидзе в городе Севастополе. В результате удара два человека погибли, еще 26 пострадали, а также были повреждены подводная лодка и десантный корабль.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов подтвердил, что во временно оккупированном Севастополе были повреждены российский большой десантный корабль и подводная лодка.

По данным британского СМИ Sky News, страна в ночь на среду атаковала Севастополь и поразила подводную лодку и корабль флота рф с помощью британских дальнобойных ракет Storm Shadow.

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