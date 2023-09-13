Половина оккупированной Ялты осталась без света - соцсети
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В оккупированном Крыму половина Ялты осталась без света, передает УНН со ссылкой на "Крымский ветер".
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"Половина Ялты без света... Кто так напряг курортный город, неизвестно", - говорится в сообщении.
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Ранее
13 сентября российские СМИ сообщили, что была совершена ночная атака на судоремонтный завод им. Орджоникидзе в городе Севастополе. В результате удара два человека погибли, еще 26 пострадали, а также были повреждены подводная лодка и десантный корабль.
Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов подтвердил, что во временно оккупированном Севастополе были повреждены российский большой десантный корабль и подводная лодка.
По данным британского СМИ Sky News, страна в ночь на среду атаковала Севастополь и поразила подводную лодку и корабль флота рф с помощью британских дальнобойных ракет Storm Shadow.