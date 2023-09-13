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29 березня, 17:57 • 269789 перегляди

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29 березня, 17:57 • 354852 перегляди

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28 березня, 18:00 • 217951 перегляди

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28 березня, 17:13 • 202991 перегляди

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Половина окупованої Ялти залишилась без світла - соцмережі

Київ • УНН

 • 360127 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. В окуповнаому Криму половина Ялти залишилась без світла, передає УНН із посиланням на "Кримський вітер".

Цитата

"Половина Ялти без світла... Хто так напружив курортне місто, невідомо", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Удар по бухті Севастополя: у ГУР розповіли, що росія навряд чи зможе відновити пошкоджені підводий човен і корабель

Раніше

13 вересня російські ЗМІ повідомили, що було здійснено нічну атаку на судноремонтний завод ім. Орджонікідзе у місті Севастополі. Унаслідок удару двоє людей загинули, ще 26 постраждали, а також були пошкоджені підводний човен та десантний корабель.

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов підтвердив, що у тимчасово окупованому Севастополі було пошкоджено російський великий десантний корабель та підводний човен.

За даними британського ЗМІ Sky News, країна в ніч на середу атакувала Севастополь і уразила підводний човен і корабель флоту рф за допомогою британських далекобійних ракет Storm Shadow.

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