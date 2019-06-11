Поломка поезда спровоцировала изменения в работе столичного метро

"Станция "Печерская" закрыта для пассажиров. Техническая неисправность поезда. Поезда ходят от "Красного хутора" до станции "Дружбы народов" и от "Кловская" до "Сырца", - указали в КП.

Уже в 9:11, за восемь минут после первого сообщения, в метрополитене сообщили, что "зеленая ветка" работает в обычном режиме.

Напомним, накануне столичное метро минировали.