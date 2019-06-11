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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143250 просмотра

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6 марта, 17:07 • 129452 просмотра

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Поломка поезда спровоцировала изменения в работе столичного метро

Поломка поезда спровоцировала изменения в работе столичного метро

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Из-за технической неисправности поезда были изменения в работе столичного метрополитена, это повлияло на движение поездов на Сырецко-Печерской линии, на данный момент работа метро на этой так называемой зеленой ветке восстановлена в обычном режиме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

"Станция "Печерская" закрыта для пассажиров. Техническая неисправность поезда. Поезда ходят от "Красного хутора" до станции "Дружбы народов" и от "Кловская" до "Сырца", - указали в КП.

Уже в 9:11, за восемь минут после первого сообщения, в метрополитене сообщили, что "зеленая ветка" работает в обычном режиме.

Напомним, накануне столичное метро минировали.

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