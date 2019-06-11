Поломка поезда спровоцировала изменения в работе столичного метро
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Из-за технической неисправности поезда были изменения в работе столичного метрополитена, это повлияло на движение поездов на Сырецко-Печерской линии, на данный момент работа метро на этой так называемой зеленой ветке восстановлена в обычном режиме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
"Станция "Печерская" закрыта для пассажиров. Техническая неисправность поезда. Поезда ходят от "Красного хутора" до станции "Дружбы народов" и от "Кловская" до "Сырца", - указали в КП.
Уже в 9:11, за восемь минут после первого сообщения, в метрополитене сообщили, что "зеленая ветка" работает в обычном режиме.
Напомним, накануне столичное метро минировали.