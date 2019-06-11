Поломка поїзда спровокувала зміни у роботі столичного метро

КИЇВ. 11 червня. УНН. Через технічну несправність поїзда були зміни у роботі столичного метрополітену, це вплинуло на рух поїздів на Сирецько-Печерській лінії, наразі робота метро на цій так званій зеленій гілці відновлена у звичайному режимі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".