Поломка поїзда спровокувала зміни у роботі столичного метро
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Через технічну несправність поїзда були зміни у роботі столичного метрополітену, це вплинуло на рух поїздів на Сирецько-Печерській лінії, наразі робота метро на цій так званій зеленій гілці відновлена у звичайному режимі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".
"Станцію "Печерська" зачинено для пасажирів. Технічна несправність поїзда. Потяги ходять від "Червоного хутора" до станції "Дружби народів" та від "Кловської" до "Сирця", - вказали у КП.
Вже о 9:11, за вісім хвилин після першого повідомлення, у метрополітені повідомили, що "зелена гілка" працює в звичайному режимі.
Нагадаємо, напередодні столичне метро мінували.