Полная ерунда: в ОП отреагировали на фейк, что западные звезды приезжали в Украину за миллионные вознаграждения
Киев • УНН
Илон Маск распространил ложную информацию о финансировании USAID визитов западных знаменитостей в Украину. Ермак опроверг эту информацию, назвав ее российским фейком.
Миллиардер Илон Маск распространил на своей странице в Х сюжет, в котором говорится о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) финансирует визиты западных знаменитостей в Украину. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал, отметив, что информация о том, что якобы звезды получали вознаграждение за свои поездки в Украину является полной ерундой, передает УНН.
Конечно же распространенный фейк о том, что Анджелина Джоли, Шон Пенн, Жан-Клод Ван Дам, Орландо Блум и Бен Стиллер якобы получали вознаграждение от USAID в размере от 4 до 20 миллионов долларов за свои поездки в Украину является полной ерундой
Он добавил, что такой новости, которую якобы распространил портал E!News, вообще не существует, а она была "вброшена" в соцсеть Х, где ее заметили, как фейк.
Такого может быть много против Украины сейчас. Россияне крайне активны, но шансов у них победить все равно нет
Дополнение
Миллиардер Илон Маск распространил на своей странице в Х сюжет, в котором говорится о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) финансирует визиты западных знаменитостей в Украину.
В Центре противодействия дезинформации заявили, что ролик является фейковым.