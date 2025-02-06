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Полная ерунда: в ОП отреагировали на фейк, что западные звезды приезжали в Украину за миллионные вознаграждения

Киев  •  УНН

 • 1667 просмотра

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Илон Маск распространил ложную информацию о финансировании USAID визитов западных знаменитостей в Украину. Ермак опроверг эту информацию, назвав ее российским фейком.

Миллиардер Илон Маск распространил на своей странице в Х сюжет, в котором говорится о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) финансирует визиты западных знаменитостей в Украину. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал, отметив, что информация о том, что якобы звезды получали вознаграждение за свои поездки в Украину является полной ерундой, передает УНН.

Конечно же распространенный фейк о том, что Анджелина Джоли, Шон Пенн, Жан-Клод Ван Дам, Орландо Блум и Бен Стиллер якобы получали вознаграждение от USAID в размере от 4 до 20 миллионов долларов за свои поездки в Украину является полной ерундой 

- написал Ермак.

Он добавил, что такой новости, которую якобы распространил портал E!News, вообще не существует, а она была "вброшена" в соцсеть Х, где ее заметили, как фейк.

Такого может быть много против Украины сейчас. Россияне крайне активны, но шансов у них победить все равно нет 

- отметил Ермак.

Дополнение

Миллиардер Илон Маск распространил на своей странице в Х сюжет, в котором говорится о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) финансирует визиты западных знаменитостей в Украину.

В Центре противодействия дезинформации заявили, что ролик является фейковым.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика

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