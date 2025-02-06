Повна дурня: в ОП відреагували на фейк, що західні зірки приїздили в Україну за мільйонні винагороди

Мільярдер Ілон Маск поширив на своїй сторінці в Х сюжет, у якому йдеться про те, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) фінансує візити західних знаменитостей до України. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував, зазначивши, що інформація про те, що нібито зірки отримували винагороду за свої поїздки в Україну є повною дурнею, передає УНН.

Звісно ж поширений фейк про те, що Анджеліна Джолі, Шон Пенн, Жан-Клод Ван Дам, Орландо Блум і Бен Стіллер нібито отримували винагороду від USAID у розмірі від 4 до 20 мільйонів доларів за свої поїздки в Україну є повною дурнею - написав Єрмак.

Він додав, що такої новини, яку нібито поширив портал E!News, взагалі не існує, а вона була "вкинута" в соцмережу Х, де її помітили, як фейк.

Такого може бути багато проти України зараз. Росіяни вкрай активні, але шансів у них перемогти все одно нема - зазначив Єрмак.

Доповнення

Мільярдер Ілон Маск поширив на своїй сторінці в Х сюжет, у якому йдеться про те, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) фінансує візити західних знаменитостей до України.

В Центрі протидії дезінформації заявили, що ролик є фейковим.