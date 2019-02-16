Полк "Азов" сотрудничает с праворадикалами из США, чтобы лоббировать собственные интересы - Bellingcat

"Международный секретарь Национального корпуса, ответственный за глобальную стратегию "Азова", рассказал Bellingcat, что движение было в поиске "всех потенциальных сторонников" и "потенциальных лоббистов" в США, поэтому через это надеялся "наладить контакты с американскими военными", - отмечается в издании.

В частности, в публикации издания описываются коммуникация представителей "Азова" с некоторыми американскими, и вообще зарубежными, праворадикальными представителями различных организаций. В частности, сообщается, что одним из среди этих действующих лиц является, ныне покойный, Андрей Онещук. В свое время он был членом американской неонацистской организации Atomwaffen Division.

"В подкасте "Азова" Онещук обсуждал проблемы и вопросы, с которыми сталкиваются американцы, которые хотели бы приобщиться к Азову, и выразил заинтересованность в том, как привлечь молодежь к национализму в США. Ему рекомендовали попробовать присоединиться к "Азова", - сообщается в Bellingcat.

В частности, по информации журналистов-расследователей, осенью прошлого, 2018 года "Национальный корпус" поддерживал усилия норвежского гражданина и национал социалистического революционера Йоагима Фурхольма в вопросе присоединения националистов из США в Украину, чтобы они принимали участие в войне на Донбассе.

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В издании сообщается, что эти усилия "специально предусматривали участие в украинской войне против российской агрессии как возможность для американских правых получить боевой и другой практический опыт, который будет использован позже в США после возвращения домой. Фурхольм также выступил на политическом митинге, организованном Национальным корпусом перед парламентом Украины в сентябре 2018 года", - пишут журналисты.

В издании заявили, что они имеют в своем распоряжении доказательства того, что Национальный корпус поддерживает контакт с вероятными бывшими членами Вооруженных Сил Соединенных Штатов, которые сейчас находятся в Украине.

"В звуковых записях, которые были найдены Bellingcat, повестка дня (о сотрудничестве с иностранцами - ред) обобщена международным секретарем политического крыла "Азова" Национального корпуса, как "мировая консервативная революция", направленная на "защиту белой расы", - резюмируют в издании.

Как сообщал УНН, подразделение специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" снова вернулся к обороне страны в Донбассе.