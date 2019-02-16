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Полк "Азов" співпрацює з праворадикалами з США, щоб лобіювати власні інтереси – Bellingcat

Полк "Азов" співпрацює з праворадикалами з США, щоб лобіювати власні інтереси – Bellingcat

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Журналісти-розслідувачі видання Bellingcat заявили, що представники полку "Азову" регулярно співпрацюють з праворадикальними екстремістами з США для просування власної міжнародної програми. Про це йдеться у публікації Bellingcat, передає УНН.

“Міжнародний секретар Національного корпусу, відповідальний за глобальну стратегію “Азову”, розповів Bellingcat, що рух був у пошуку “усіх потенційних прихильників” і “потенційних лобістів” у США, тому через це сподівався “налагодити контакти з американськими військовими”, — зазначається у виданні.

Зокрема, у публікації видання описуються комунікація представників “Азову” з деякими американськими, та загалом закордонними, праворадикальними представниками різноманітних організацій. Зокрема, повідомляється, що одним з серед цих дійових осіб є покійний Андрій Онещук. Свого часу він був членом американської неонацистської організації Atomwaffen Division.

“У подкасті “Азова” Онещук обговорював проблеми та запитання, з якими стикаються американці, які хотіли долучитись до Азова, і висловив зацікавленість у тому, як залучити молодь до націоналізму в США. Йому рекомендували спробувати приєднатися до “Азова”, — повідомляється у Bellingcat.

Зокрема, за інформацією журналістів-розслідувачів, восени минулого 2018 року “Національний корпус” підтримував зусилля норвежського громадянина та націонал соціалістичного революціонера Йоагіма Фурхольма у питанні приєднання націоналістів з США до України, щоб вони приймали участь у війні на Донбасі.

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У виданні повідомляється, що ці зусилля “спеціально передбачали участь в українській війні проти російської агресії як можливість для американських правих отримати бойовий та інший практичний досвід, який буде використано пізніше у США після повернення додому. Фурхольм також виступив на політичному мітингу, організованому Національним корпусом перед парламентом України у вересні 2018 року”, — пишуть журналісти.

У виданні заявили, що вони мають у своєму розпоряджені докази того, що Національний корпус підтримує контакт з ймовірними колишніми членами Збройних Сил Сполучених Штатів, які наразі перебувають в Україні.

“У звукових записах, які були віднайдені Bellingcat, порядок денний (щодо співпраці з іноземцями — ред) узагальнено міжнародним секретарем політичного крила “Азову” Національного корпусу, як “світова консервативна революція”, спрямована на “захист білої раси”, — резюмують у виданні.

Як повідомляв УНН, підрозділ спеціального призначення Національної гвардії України “Азов” знову повернувся до оборони країни на Донбасі.

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