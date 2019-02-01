"Азов" знову став до оборони країни
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Підрозділ спеціального призначення Національної гвардії України "Азов" знову повернувся до оборони країни на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба полку "Азов".
"Наразі, враховуючи те, що цієї новини вже не приховати і наші колеги з 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького привідкрили інформаційну завісу, прес-служба "Азову" повідомляє про те,"Бійці нашого підрозділу ("Азов" - ред.) повернулися на передові рубежі війни за незалежність України і спільно із побратимами зі Збройних сил виконують бойові розпорядження у зоні ООС згідно з наказами вищого командування. Цей випадок є унікальним, адже вперше за останні роки підрозділ Національної гвардії став на захист України на "нулі", і ми пишаємося, що цим підрозділом є "Азов", - повідомляє прес-служба.
У полку додали, що останній рік був непростим для спецпідрозділу. Під час боїв на Маріупольському напрямку втратили трьох бійців, і ці втрати скріпили дух азовців та посилили наснагу до подальшої боротьби за Батьківщину. Щодня всі ці роки війни "Азов" робив усе залежне для звільнення України від російського загарбника.
"Наші бійці своїм завзяттям довели, що боєздатність "Азову" перебуває на своєму найвищому рівні і ми гідні того, аби сповна продемонструвати її ворогу", - додали у прес-службі.
Нагадаємо, діяльність Тернопільського загону непередбаченої законами України парамілітарної структури “Українська народну армія” стала предметом розслідування місцевого представництва Служби безпеки України.