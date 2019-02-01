"Азов" снова стал к обороне страны

"Сейчас, учитывая то, что этой новости уже не скрыть и наши коллеги из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского приоткрыли информационную завесу, пресс-служба "Азова" сообщает о том, бойцы нашего подразделения ( "Азов" - ред .) вернулись на передовые рубежи войны за независимость Украины и совместно с собратьями из Вооруженных сил выполняют боевые распоряжения в зоне ООС согласно приказам высшего командования. Этот случай является уникальным, ведь впервые за последние годы подразделение Национальной гвардии встал на защиту Украины на "нуле", и мы гордимся, что этим подразделением является "Азов", - сообщает пресс-служба.

В полку добавили, что последний год был непростым для спецподразделения. Во время боев на Мариупольском направлении потеряли трех бойцов, и эти потери скрепили дух азовцев и усилили воодушевление к дальнейшей борьбе за родину. Ежедневно все эти годы войны "Азов" делал все зависящее для освобождения Украины от российского захватчика.

"Наши бойцы своим упорством доказали, что боеспособность "Азова" находится на своем высоком уровне и мы достойны того, чтобы полностью продемонстрировать ее врагу", - добавили в пресс-службе.

Напомним, деятельность Тернопольского отряда непредвиденной законами Украины парамилитарные структуры "Украинская народная армия" стала предметом расследования местного представительства Службы безопасности Украины.