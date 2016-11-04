Полиции пришлось разнимать депутатов Ровенского областного совета и активистов
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 4 ноября. УНН. Противостояние активистов и депутатов в сессионном зале Ровенского областного совета пресекли правоохранители. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Столкновение возникло из-за предоставления депутатами разрешений на добычу янтаря частным компаниям.
Потосовка возникла, потому что одному для разрешения одной из компаний не хватило голосов. Активист Анатолий Полюхович начал кричать.
"За сколько продались?", - восклицал он.
Началась толкотня с участием заместителя председателя ровенского областного совета Алексея Бучинского. Однако, ее прекратил отряд правоохранителей, который завели в сессионный зал.
Сегодня депутаты рассматривают вопрос о предоставлении разрешений частным структурам добывать янтарь в северных районах Ровенской области. На сессию поэтому пришли десятки активистов, протестующих против раздачи земель.