Поліції довелося розбороняти депутатів Рівненської обласної ради та активістів
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 4 листопада. УНН. Протистояння активістів і депутатів у сесійній залі Рівненської обласної ради припинили правоохоронці. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Сутичка виникла через надання депутатами дозволів на видобуток бурштину приватним компаніям.
Штовханина виникла, бо одному для дозволу одній з компаній забракло голосів. Активіст Анатолій Полюхович почав кричати.
“За скільки продалися?”, — вигукував він.
Почалася штовханина за участю заступника голови рівненської обласної ради Олексія Бучинського. Однак, її припинив загін правоохоронців, який завели в сесійну залу.
Сьогодні депутати розглядають питання про надання дозволів приватним структурам видобувати бурштин у північних районах Рівненщини. На сесію через це прийшли десятки активістів, які протестують проти роздачі земель.