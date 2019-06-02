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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 06:35 • 108964 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136236 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144013 просмотра

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Полиция обезвредила бомбу, прикрепленную к патрульному автомобилю в Северной Ирландии

Полиция обезвредила бомбу, прикрепленную к патрульному автомобилю в Северной Ирландии

Киев  •  УНН

 • 8735 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Полиция Северной Ирландии обнаружила и обезвредила в Белфасте взрывное устройство, прикрепленное к полицейскому автомобилю. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правоохранительных органов, передает УНН.

“Очень повезло, что это устройство было обнаружено прежде, чем оно взорвалось, и никто не был убит или серьезно ранен. Оно было предназначено, чтобы убить полицейского”, — сказано в заявлении.

По предварительной версии полиции, взрывное устройство было заложено радикально настроенными североирландскими республиканцами. Правоохранительные органы начали расследование.

В последние месяцы в разделенном на протестантскую и католическую общины Ольстере возросла активность радикальных сил, грозящая дестабилизацией обстановки в условиях неопределенности будущего пограничного режима между Северной Ирландией, выходящей из ЕС вместе с Великобританией, и остающейся в ЕС Республикой Ирландией.

Как сообщал УНН, Лондон и Дублин провели переговоры с целью формирования правительства Северной Ирландии.

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