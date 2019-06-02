Поліція знешкодила бомбу, прикріплену до патрульного автомобілю в Північній Ірландії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Поліція Північної Ірландії виявила і знешкодила в Белфасті вибуховий пристрій, прикріплений до поліцейської автомобілю. Відповідну заяву опубліковано на сайті правоохоронних органів, передає УНН.
“Дуже пощастило, що цей пристрій було виявлено раніше, ніж він вибухнув, і ніхто не був убитий або серйозно поранений. Він був призначений, щоб вбити поліцейського”, — сказано в заяві.
За попередньою версією поліції, вибуховий пристрій був закладений радикально налаштованими північноірландськими республіканцями. Правоохоронні органи почали розслідування.
В останні місяці в розділеному на протестантську і католицьку громади Ольстері зросла активність радикальних сил, що загрожує дестабілізацією обстановки в умовах невизначеності майбутнього прикордонного режиму між Північною Ірландією, що виходить з ЄС разом з Великою Британією, і Республікою Ірландією, що залишається в ЄС.
Як повідомляв УНН, Лондон і Дублін провели переговори з метою формування уряду Північної Ірландії.