Лондон і Дублін проведуть переговори з метою формування уряду Північної Ірландії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Уряди Великої Британії та Ірландії проведуть в травні переговори за участю лідерів основних північноірландських партій з метою формування виконавчої влади в Ольстері. Про це повідомив телеканал RTE з посиланням на джерела в адміністрації ірландського прем’єр-міністра Лео Варадкара, передає УНН.
“Офіси прем’єра Ірландії і очільниці британського кабінету міністрів Терези Мей погодили питання проведення переговорів з метою відновлення адміністративних функцій Стормонту (офіційна резиденція глави кабміну Північної Ірландії в передмісті Белфаста)”, — йдеться в повідомленні. Телеканал уточнив, що переговори, в яких також візьмуть участь лідери основних партій Північної Ірландії, відбудуться протягом найближчих двох тижнів.
Також повідомляється, що в ході запланованої на п’ятницю в Белфасті зустрічі віце-прем’єр Ірландії Саймон Коувені і міністр у справах Північної Ірландії британського уряду Карен Бредлі обговорять ситуацію навколо формування місцевої адміністрації Ольстера і проведуть спільну підсумкову прес-конференцію.
Нагадуємо, у Північній Ірландії пройшли похорони вбитої журналістки.