Полиция нашла похищенный музыкальный инструмент трубача с Майдана К.Олейника - Л.Сарган

"Только что получила сообщение от Вадима (Трояна - ред.) - инструмент найден и будет возвращен владельцу. Иногда же бывают хорошие новости", - написала Лариса Сарган.

Она отметила, что 26 ноября через Facebook обратилась к и.о. руководителя Нацполиции Вадиму Трояну с сообщением о похищении у известного трубача с Майдана Константина Олейника музыкального инструмента - трубы YAMAHA.