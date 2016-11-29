Полиция нашла похищенный музыкальный инструмент трубача с Майдана К.Олейника - Л.Сарган
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сотрудники Национальной полиции нашли трубу, похищенную у известного трубача с Майдана Константина Олейника. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Только что получила сообщение от Вадима (Трояна - ред.) - инструмент найден и будет возвращен владельцу. Иногда же бывают хорошие новости", - написала Лариса Сарган.
Она отметила, что 26 ноября через Facebook обратилась к и.о. руководителя Нацполиции Вадиму Трояну с сообщением о похищении у известного трубача с Майдана Константина Олейника музыкального инструмента - трубы YAMAHA.