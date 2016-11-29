Поліція знайшла викрадений музичний інструмент трубача з Майдану К.Олейника - Л.Сарган
Київ • УНН
Київ. 29 листопада. УНН. Співробітники Національної поліції знайшли трубу, викрадену у відомого трубача з Майдану Костянтина Олейника. Про це повідомила прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Щойно отримала повідомлення від Вадима (Трояна — ред.) — інструмент знайдено і буде повернуто власнику. Часом же бувають гарні новини",- написала Лариса Сарган.
Вона зазначила, що 26 листопада через Facebook звернулася до в.о. керівника Нацполіції Вадима Трояна з повідомленням про викрадення у відомого трубача з Майдану Костянтина Олейника музичного інструменту — труби YAMAHA.