Полиция нашла школьников-беглецов с Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сумские полицейские сегодня нашли четвертого школьника, который позавчера вместе с младшим братом и двумя сестрами сбежали из дома. Трьох других детей было найдено почти сразу после исчезновения. Об этом сообщили УНН в полиции Сумской области.
"Старшего нашли сегодня утром. С ним все хорошо", - сказали в полиции.
Говоря о причинах побега детей, правоохранители отметили: "Не хотели ходить в школу".
Напомним, вчера, около восьми вечера, в Белопольское отделение полиции обратилась 39-летняя жительница города Ворожба с заявлением об исчезновении четырех ее несовершеннолетних детей 16, 13, 10 и 9 лет. Все они учатся в местных специализированных учебных заведениях, и только на выходные дни возвращаются домой. В результате интенсивных поисков работники полиции нашли трех младших детей.
Как сообщал УНН, в Днепре видели девушку, похожую по приметам на несовершеннолетнюю Диану Хриненко, которая исчезла в Субботцах Кировоградской области 24 августа.
На Донбассе считаются без вести пропавшими 2 тыс. человек.