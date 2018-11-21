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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 100572 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106703 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 142357 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139222 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133686 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
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Эксклюзив
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6 марта, 17:12 • 145369 просмотра

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Полиция нашла школьников-беглецов с Сумской области

Полиция нашла школьников-беглецов с Сумской области

Киев  •  УНН

 • 21454 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сумские полицейские сегодня нашли четвертого школьника, который позавчера вместе с младшим братом и двумя сестрами сбежали из дома. Трьох других детей было найдено почти сразу после исчезновения. Об этом сообщили УНН в полиции Сумской области.

"Старшего нашли сегодня утром. С ним все хорошо", - сказали в полиции.

Говоря о причинах побега детей, правоохранители отметили: "Не хотели ходить в школу".

Напомним, вчера, около восьми вечера, в Белопольское отделение полиции обратилась 39-летняя жительница города Ворожба с заявлением об исчезновении четырех ее несовершеннолетних детей 16, 13, 10 и 9 лет. Все они учатся в местных специализированных учебных заведениях, и только на выходные дни возвращаются домой. В результате интенсивных поисков работники полиции нашли трех младших детей.

Как сообщал УНН, в Днепре видели девушку, похожую по приметам на несовершеннолетнюю Диану Хриненко, которая исчезла в Субботцах Кировоградской области 24 августа.

На Донбассе считаются без вести пропавшими 2 тыс. человек.

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