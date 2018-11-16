У Дніпрі бачили дівчину, схожу на зниклу неповнолітню Діану Хріненко
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Дніпрі бачили дівчину, схожу за прикметами на неповнолітню Діану Хріненко, яка зникла у Суботцях Кіровоградської області 24 серпня. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУ НП в області.
"У Дніпрі дійсно бачили дівчину, схожу за прикметами на розшукувану. На теперішній час проводяться додаткові заходи в рамках розпочатого кримінального провадження, в тому числі проводяться заходи по більш тісному орієнтуванню громадськості по можливому встановленні схожої за прикметами на розшукувану", - сказала речниця обласного управління Нацполіції Віталіна Бевзенко.
Раніше на Facebook-сторінці "Розшук дітей ГУНП у Дніпропетровській області" з'явилося повідомлення про те, що дівчину начебто бачили в районі одного з ТРЦ у Дніпрі у період з 5 по 9 листопада.
Нагадаємо, ввечері 24 серпня жителька Суботців Кіровоградської області Діана Хріненко пішла в центр села на святкування Дня Незалежності та не повернулася. 24 жовтня, коли минуло рівно два місяці з дня пошуків дівчини, їй виповнилося 17 років.
Поліція встановила двох осіб, які можуть бути причетними до зникнення Діани. Слідство відпрацьовує шість робочих версій вбивства дівчини.