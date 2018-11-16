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В Днепре видели девушку, похожую на пропавшую несовершеннолетнюю Диану Хриненко

В Днепре видели девушку, похожую на пропавшую несовершеннолетнюю Диану Хриненко

Киев  •  УНН

 • 34509 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Днепре видели девушку, похожую по приметам на несовершеннолетнего Диану Хриненко, которая исчезла в Субботцах Кировоградской области 24 августа. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в области.

"В Днепре действительно видели девушку, похожую по приметам на разыскиваемую. В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия в рамках начатого уголовного производства, в том числе проводятся мероприятия по более тесному ориентированию общественности по возможному установлению похожей по приметам на разыскиваемую", - сказала спикер областного управления Нацполиции Виталина Бевзенко.

Ранее на Facebook-странице "Розыск детей ГУНП в Днепропетровской области" появилось сообщение о том, что девушку якобы видели в районе одного из ТРЦ в Днепре в период с 5 по 9 ноября.

Напомним, вечером 24 августа жительница Субботцев Кировоградской области Диана Хриненко пошла в центр села на празднование Дня Независимости и не вернулась. 24 октября, когда прошло ровно два месяца со дня поисков девушки, ей исполнилось 17 лет.

Полиция установила двух человек, которые могут быть причастны к исчезновению Дианы. Следствие отрабатывает шесть рабочих версий убийства девушки.

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