В Днепре видели девушку, похожую на пропавшую несовершеннолетнюю Диану Хриненко
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Днепре видели девушку, похожую по приметам на несовершеннолетнего Диану Хриненко, которая исчезла в Субботцах Кировоградской области 24 августа. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в области.
"В Днепре действительно видели девушку, похожую по приметам на разыскиваемую. В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия в рамках начатого уголовного производства, в том числе проводятся мероприятия по более тесному ориентированию общественности по возможному установлению похожей по приметам на разыскиваемую", - сказала спикер областного управления Нацполиции Виталина Бевзенко.
Ранее на Facebook-странице "Розыск детей ГУНП в Днепропетровской области" появилось сообщение о том, что девушку якобы видели в районе одного из ТРЦ в Днепре в период с 5 по 9 ноября.
Напомним, вечером 24 августа жительница Субботцев Кировоградской области Диана Хриненко пошла в центр села на празднование Дня Независимости и не вернулась. 24 октября, когда прошло ровно два месяца со дня поисков девушки, ей исполнилось 17 лет.
Полиция установила двух человек, которые могут быть причастны к исчезновению Дианы. Следствие отрабатывает шесть рабочих версий убийства девушки.