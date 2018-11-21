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Поліція знайшла школярів-втікачів з Сумщини

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сумські поліцейські сьогодні знайшли четвертого школяра, який позавчора разом із молодшим братом та двома сестрами втекли з дому. Трьох інших дітей було знайдено майже відразу після зникнення. Про це УНН повідомили у поліції Сумської області.

"Старшого знайшли сьогодні вранці. З ним все добре",- сказали у поліції.

Говорячи про причини втечі дітей, правоохоронці зазначили: "Не хотіли ходити до школи".

Нагадаємо, учора, близько восьмої вечора, до Білопільського відділення поліції звернулася 39-річна жителька містечка Ворожба з заявою про зникнення чотирьох її неповнолітніх дітей віком 16, 13, 10 та 9 років. Всі вони навчаються у місцевих спеціалізованих навчальних закладах, і тільки на вихідні дні повертаються додому. В результаті інтенсивних пошуків працівники поліції знайшли трьох молодших дітей.

Як повідомляв УНН, у Дніпрі бачили дівчину, схожу за прикметами на неповнолітню Діану Хріненко, яка зникла у Суботцях Кіровоградської області 24 серпня.

На Донбасі вважаються безвісти зниклими 2 тис. осіб.

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