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На Сумщині одночасно зникли безвісти четверо дітей

На Сумщині одночасно зникли безвісти четверо дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. На Сумщині безвісти зникли четверо дітей. Про це УНН повідомили у поліції.

Вчора поліцією Сумської області розпочато досудове розслідування за фактом зникнення чотирьох дітей: 2002, 2005, 2008, 2009 року. Діти вийшли з дому до школи інтернату, у якій у цей день були відсутні заняття. Наразі їх місцезнаходження невідомо.

Крім того встановлено, що усі діти є родичами та неодноразово прогулювали заняття.

Розпочато досудове розслідування за п.1 ч. 2 ст. 115 КК України.

Як повідомляв УНН, у Дніпрі бачили дівчину, схожу за прикметами на неповнолітню Діану Хріненко, яка зникла у Суботцях Кіровоградської області 24 серпня. 

На Донбасі вважаються безвісти зниклими 2 тис. осіб. 

Українські Національні Новини

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