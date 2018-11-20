На Сумщині одночасно зникли безвісти четверо дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. На Сумщині безвісти зникли четверо дітей. Про це УНН повідомили у поліції.
Вчора поліцією Сумської області розпочато досудове розслідування за фактом зникнення чотирьох дітей: 2002, 2005, 2008, 2009 року. Діти вийшли з дому до школи інтернату, у якій у цей день були відсутні заняття. Наразі їх місцезнаходження невідомо.
Крім того встановлено, що усі діти є родичами та неодноразово прогулювали заняття.
Розпочато досудове розслідування за п.1 ч. 2 ст. 115 КК України.
Як повідомляв УНН, у Дніпрі бачили дівчину, схожу за прикметами на неповнолітню Діану Хріненко, яка зникла у Суботцях Кіровоградської області 24 серпня.
На Донбасі вважаються безвісти зниклими 2 тис. осіб.