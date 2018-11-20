В Сумской области одновременно пропали без вести четверо детей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В сумской области бесследно исчезли четверо детей. Об этом сообщили УНН в полиции.
Вчера полицией Сумской области начато досудебное расследование по факту исчезновения четырех детей: 2002, 2005, 2008, 2009 года. Дети вышли из дома в школу интернат, в которой в этот день отсутствовали занятия. Сейчас их местонахождение неизвестно.
Кроме того установлено, что все дети являются родственниками и неоднократно прогуливали занятия.
Начато досудебное расследование по п.1 ч. 2 ст. 115 УК Украины.
Как сообщал УНН, в Днепре видели девушку, похожую по приметам на несовершеннолетнюю Диану Хриненко, которая исчезла в Субботцах Кировоградской области 24 августа.
На Донбассе считаются без вести пропавшими 2 тыс. человек.