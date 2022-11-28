Полиция нашла 30 тыс. человек, считавшихся пропавшими без вести

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“С 24 февраля, с начала полномасштабного вторжения рф, было около 48 тысяч сообщений о пропавших без вести людях. Всего в настоящее время было обнаружено почти 30 тысяч человек по этим заявлениям. Однако, стоит отметить, что это заявления, которые были поданы в Нацполицию, поскольку относительно человека могли обращаться и в другие правоохранительные органы”, – сказала Алена Матвеева, которую цитирует пресс-служба МВД.

Детали

Она отметила, что полиция начинает поиск после получения соответствующего заявления. Информация вносится в ЕРДР и правоохранители начинают максимально собирать данные о человеке: где исчез человек, при обстреле или во время оккупации. Если заявление представляет родственник пропавшему без вести, делается ДНК-экспертиза, данные которой вносятся в соответствующую базу данных.

Заявления о пропавших без вести можно подать в телефонном режиме, по почте и непосредственно в отделениях полиции.

“Подавать заявление могут не только родственники, это могут быть друзья, коллеги, знакомые. Обязательно нужно указать дату и место исчезновения, хотя бы примерно, анкетные данные, дату и год рождения, особые приметы, номера телефонов, паспортные данные, а также контакты лиц, которые могут знать, куда мог исчезнуть человек”, – добавила представитель МВД Украины.

По ее словам, пропавших без вести больше всего на тех регионах, где идут активные боевые действия, - это Донецкая и Луганская области.

Дополнение

В течение полномасштабного военного вторжения россии в Украину пропали без вести более 15 тысяч человек.